НАТО развернет в Эгейском море флот для контроля над потоком нелегальных мигрантов

Корабли и самолеты Альянса начнут патрулирование региона уже через две недели.

НАТО направит дополнительные силы в Эгейское море europeanwesternbalkans.com

Через две недели силы НАТО будут развернуты в Эгейском море, чтобы контролировать наплыв следующих в Европу с Ближнего Востока нелегальных мигрантов и бороться с контрабандой оружия, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщает "Громадське", на конференции в Брюсселе генсек сообщил, что миссия НАТО, в которую войдут воздушный и морской флот, будет контролировать ситуацию в акватории между Балканским полуостровом, Малой Азией и островом Крит.

"Операция Sea Guardian будет развернута через две недели. Это поддержка и дополнение миссии "ЕС-София". наши действия в Эгейском море смогли улучшить ситуацию с потоком беженцев. Хотя мы наблюдаем критическую ситуацию в Средиземном море", – отметил он.

Столтенберг также рассказал, что информацию о пересечении моря нелегальными мигрантами Греция и Турция сегодня получают от кораблей НАТО, в связи с чем и было принято решение продлить операцию на следующий год.

Как сооющил ранее пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер, в этом году в Средиземном море утонули 3 740 беженцев, которые пытались нелегально добраться до европейских берегов. Добрались до берегов Европы в этом году 328 тысяч нелегалов, в то время как в 2015 году их было почти миллион.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что после закрытия так называемого "балканского маршрута" (через Македонию, Сербию и Хорватию в Австрию и государства Северной Европы) беженцы нашли альтернативные пути проникновения в Европу.