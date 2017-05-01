НАТО планирует расширить свою миссию в Афганистане

Есть мнение, что работу миссии следует продлить не на год, а на несколько лет сразу.

НАТО намерен задержаться в Афганистане подольше despravda.com

В НАТО рассматривают возможность расширения работы миссии "Решительная поддержка" в Афганистане и отправку дополнительных сил Альянса в эту страну. У некоторых членов альняа есть мнение, что работу миссии следует продлевать не раз в год, как это делалось ранее, а на несколько лет сразу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 30 апреля, пишет DW.

Ожидается, что итоговое решение по этим вопросам будет принято в июне.

Миссия "Решительная поддержка" стартовала в начале 2015 года, заменив 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF). Она насчитывала 140 тысяч военных НАТО, а численность миссии "Решительная поддержка" пока ограничивается примерно 13 тысячами солдат, которые не участвуют в боевых действиях, а занимаются подготовкой и консультированием афганских сил безопасности.

После ухода большей части иностранных военных из Афганистана боевики снова начали отвоевывать территории. На ноябрь 2016 года официальные власти в Кабуле контролировали немногим более половины территории страны.

Как сообщалось, Афганистан до 2020 года получит от международных доноров 15,2 млрд долларов в обмен на видимые результаты политических и социально-экономических реформ.