НАТО переведет войска на усиленный режим службы в связи с российской агрессией

Речь идет о 300 тысячах солдат и офицеров.

Сотни тысяч военных НАТО будут переведены на усиленный режим службы despravda.com

Сотни тысяч военных НАТО будут переведены на усиленный режим службы в связи с растущей напряженностью в отношениях с Россией, об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Times.

"Мы увидели, как Россия становится все более деятельной во многих аспектах. Мы также видели, как Россия использует пропаганду в Европе среди союзников по НАТО, и это именно та причина, по которой НАТО реагирует в ответ. Мы отвечаем на значительное усиление нашей коллективной безопасности со времен окончания холодной войны", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО не давал конкретных цифр количества военных, которых переведут на усиленный режим службы, но представитель Великобритании при НАТО Адам Томсон сказал, что речь идет о 300 тыс. солдат и офицеров, чей срок развертывания на новом месте будет сокращено с 180 дней до двух месяцев.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе не считают, что Россия представляет для него неизбежную угрозу. А размещение четырех батальонов альянса в Восточной Европе является сигналом сдерживания, и призвано предотвратить, а не спровоцировать конфликт.