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НАТО отложил зимний саммит в связи с избранием Трампа – СМИ

12 ноября в 21:13

В альянсе не знают, какой именно будет политика Трампа по отношению к НАТО. 

НАТО саммит
В НАТО решили присмотреться к Трампу
NATO/Flickr
В НАТО решили отложить намеченный на начало 2017 года саммит альянса и перенести его на лето того же года. Тем самым в НАТО решили дать время своему ключевому партнеру, США, определить свою политику под руководством нового президента Дональда Трампа.  

Также в организации считают, что Трамп не смодет приехать на саммит через несколько дней после своей инугурации, которая назначена на 20 января, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на публикацию в немецком журнале Der Spiegel от 12 ноября.

В сообщении отмечается, что в альянсе вызвало серьезное беспокойство высказывание  Трампа (в ходе предвыборной кампании) о том, что НАТО – "бесполезная организация".

В связи с этим в штабе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга рассматривают несколько вариантов политики нового главы Белого дома в отношении альянса.  

Так, рассматривается возможность того, что Трамп может отозвать согласие на ротацию американских солдат в Восточной Европе.

Второй вариант - сокращение американского контингента в Европе.

Третий, наиболее вероятный, предполагает, что президент Трамп лишь строго потребует от европейцев, чтобы они увеличили расходы на свою безопасность.

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Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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