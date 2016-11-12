НАТО отложил зимний саммит в связи с избранием Трампа – СМИ

В альянсе не знают, какой именно будет политика Трампа по отношению к НАТО.
Также в организации считают, что Трамп не смодет приехать на саммит через несколько дней после своей инугурации, которая назначена на 20 января, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на публикацию в немецком журнале Der Spiegel от 12 ноября.
В сообщении отмечается, что в альянсе вызвало серьезное беспокойство высказывание Трампа (в ходе предвыборной кампании) о том, что НАТО – "бесполезная организация".
В связи с этим в штабе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга рассматривают несколько вариантов политики нового главы Белого дома в отношении альянса.
Так, рассматривается возможность того, что Трамп может отозвать согласие на ротацию американских солдат в Восточной Европе.
Второй вариант - сокращение американского контингента в Европе.
Третий, наиболее вероятный, предполагает, что президент Трамп лишь строго потребует от европейцев, чтобы они увеличили расходы на свою безопасность.
Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.
Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.Deutsche Welle (Українська редакція)