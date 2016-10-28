НАТО не рассматривает РФ как неизбежную угрозу – Столтенберг

Новые батальоны НАТО в Восточной Европе должны не спровоцировать, а предотвратить конфликт, заявил генсек альянса.
Как сообщает Русская служба BBC, в интервью для телеканала глава НАТО подчеркнул, что дополнительное размещение четырех батальонов альянса в Восточной Европе является сигналом сдерживания, и призвано предотвратить, а не спровоцировать конфликт.
По его словам, альянс не ищет столкновения с РФ и не хочет повторения Холодной войны, однако вынужден реагировать на российское военное присутствие в Украине и "ядерную риторику" Кремля, направленную на запугивание европейских стран.
Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.
Столтенберг также сообщил, что 16 стран-членов НАТО согласились присоединиться к формированию батальонов Альянса в Восточной Европе.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.Русская служба Би-би-си