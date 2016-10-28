НАТО не рассматривает РФ как неизбежную угрозу – Столтенберг

Новые батальоны НАТО в Восточной Европе должны не спровоцировать, а предотвратить конфликт, заявил генсек альянса.

В НАТО не хотят новой конфронтации с Россией despravda.com

В НАТО не считают, что Россия представляет для него неизбежную угрозу, заявил генеральный секретарь альянса

Как сообщает Русская служба BBC, в интервью для телеканала глава НАТО подчеркнул, что дополнительное размещение четырех батальонов альянса в Восточной Европе является сигналом сдерживания, и призвано предотвратить, а не спровоцировать конфликт.

По его словам, альянс не ищет столкновения с РФ и не хочет повторения Холодной войны, однако вынужден реагировать на российское военное присутствие в Украине и "ядерную риторику" Кремля, направленную на запугивание европейских стран.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Столтенберг также сообщил, что 16 стран-членов НАТО согласились присоединиться к формированию батальонов Альянса в Восточной Европе.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.