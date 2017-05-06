НАТО не будет посылать своих солдат на войну в Сирии – Столтенберг

Генсек НАТО считает, что для борьбы с терроризмом нужно обучать солдат из Ирака и Афганистана.
"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ожидает, это не обсуждается", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому журналу "Шпигель", пишет "Интерфакс".
Генсек Альянса, однако, не исключил увеличения контингента военнослужащих НАТО, которые с января обучают иракских военных, борющихся с террористами группировки "Исламское государство".
"Обучение местных военнослужащих - как в Ираке и Афганистане - по моему мнению, лучшее оружие для борьбы с террором", - отметил Столтенберг.
Он также о возможности того, что НАТО усилит работу самолетов радиолокационного обнаружения AWACS в небе над Турцией.
Ранее сообщалось, что в НАТО рассматривают возможность расширения работы миссии "Решительная поддержка" в Афганистане и отправку дополнительных сил Альянса в эту страну.Интерфакс