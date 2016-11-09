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НАТО начало антитеррористическую операцию в Средиземном море

9 ноября в 21:06

В патрулировании примет участие шесть стран Альянса.  

Операция НАТО
НАТО приступило к операции в Средиземном море
НАТО приступило к постоянной военно-морской операции Guardian Sea (Морской страж) в Средиземном море. 

У операции стоят три основные задачи: мониторинг ситуации в Средиземном море, борьба с терроризмом и укрепление военно-морского потенциала Альянса, сообщает пресс-служба НАТО

В рамках операции Средиземное море будут патрулировать три корабля и две подводные лодки, в частности, итальянский сторожевой корабль ITS Aviere, болгарский BGS Verni, турецкий TCG Gemlik, греческая подводная лодка HS Papanikolis и испанская подводная лодка ESPS Mistral. 

С 17 ноября приступят к воздушному патрулированию самолеты военно-воздушных сил Португалии, Испании, Италии, Греции и Турции. 

На июльском саммите в Варшаве НАТО было объявлено о трансформации операции "Активные усилия" в новую операцию с учетом быстро меняющейся ситуации с безопасностью в Средиземном море.

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Как сообщалось, НАТО переведет войска на усиленный режим службы в связи с российской агрессией. Сотни тысяч военных НАТО будут переведены на усиленный режим службы в связи с растущей напряженностью в отношениях с Россией, об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

По материалам: NATO
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