НАТО начало антитеррористическую операцию в Средиземном море

В патрулировании примет участие шесть стран Альянса.

НАТО приступило к операции в Средиземном море

НАТО приступило к постоянной военно-морской операции Guardian Sea (Морской страж) в Средиземном море.

У операции стоят три основные задачи: мониторинг ситуации в Средиземном море, борьба с терроризмом и укрепление военно-морского потенциала Альянса, сообщает пресс-служба НАТО.

В рамках операции Средиземное море будут патрулировать три корабля и две подводные лодки, в частности, итальянский сторожевой корабль ITS Aviere, болгарский BGS Verni, турецкий TCG Gemlik, греческая подводная лодка HS Papanikolis и испанская подводная лодка ESPS Mistral.

С 17 ноября приступят к воздушному патрулированию самолеты военно-воздушных сил Португалии, Испании, Италии, Греции и Турции.

На июльском саммите в Варшаве НАТО было объявлено о трансформации операции "Активные усилия" в новую операцию с учетом быстро меняющейся ситуации с безопасностью в Средиземном море.

Как сообщалось, НАТО переведет войска на усиленный режим службы в связи с российской агрессией. Сотни тысяч военных НАТО будут переведены на усиленный режим службы в связи с растущей напряженностью в отношениях с Россией, об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.