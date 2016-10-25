National Geographic показал лучшие фотографии из Инстаграм

300 лучших снимков опубликуют в фотокниге.

Издание National Geographic отобрало самые популярные снимки из своего аккаунта в Инстаграм. 300 лучших фото войдут в новую фотокнигу National Geographic.

На Инстаграм издания подписаны миллионы пользователей, а для журнала работают лучшие фотографы по всему миру.

На Daily Mail опубликована подборка фотографий, которые войдут в книгу. На снимках можно увидеть, как белый медведь заглядывает в окно жилого дома, портрет тигра, поцелуй егеря и носорога в заповеднике Кении.