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National Geographic показал лучшие фотографии из Инстаграм

25 октября в 17:52

300 лучших снимков опубликуют в фотокниге.

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Фото instagram/natgeo

Издание National Geographic отобрало самые популярные снимки из своего аккаунта в Инстаграм. 300 лучших фото войдут в новую фотокнигу National Geographic.

На Инстаграм издания подписаны миллионы пользователей, а для журнала работают лучшие фотографы по всему миру.

На Daily Mail опубликована подборка фотографий, которые войдут в книгу. На снимках можно увидеть, как белый медведь заглядывает в окно жилого дома, портрет тигра, поцелуй егеря и носорога в заповеднике Кении. 

По материалам: Daily Mail Online
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