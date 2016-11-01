Наступление оппозиционных сил в сирийском Алеппо замедлилось

На фоне борьбы с армией Ассада наступление повстанцев стало менее

Схватки оппозиционных сил в Алеппо с асадовской армией стали менее интенсивными facebook/AleppoAMC

После трех дней с начала наступления оппозиционных сил в Алеппо, "правительственные войска взяли инициативу и схватки стали менее интенсивными" по состоянию на 31 октября, отметили наблюдатели за правами человека в Сирии, базирующиеся в Лондоне.

Наблюдатели сообщают также о задачах авиаударов российской и сирийской авиацией на линии фронта, но, по их информации, они менее интенсивны, чем раньше.

Сирийские повстанцы начали наступление в Алеппо 28 октября. По информации наблюдателей, с тех пор в боях за город погиб 61 боец проправительственных сил и 72 повстанца. Также, по информации наблюдателей, в течение четырех дней ракетных обстрелов в городе погиб 51 гражданский, среди которых 18 детей.

Алеппо разделен на зоны, занятые силами президента Сирии Башара Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районах.

20 октября Россия ввела "гуманитарную паузу", во время которой Москва и сирийское правительство взяли на себя обязательство прекратить бомбардировки. 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы".

За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.