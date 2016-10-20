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Наступление на Мосул идет быстрее, чем планировалось - премьер Ирака

20 октября в 17:03

Мосул остается последним крупным городом в Ираке под контролем ИГИЛ.

 

Армия Ирака
Наступление на Мосул продолжается четвертый день

Из-за наступления иракской армии и курдских сил "Пешмерга" на близлежащие села, штурм захваченного боевиками ИГИЛ города Мосул происходит быстрее, чем планировалось ранее, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади .

Мосул остается последним крупным городом в Ираке, который контролируют боевики "Исламского государства". Город Ракка является столицей ИГ в Сирии, сообщает Reuters.

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Сегодня, 20 октября, элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламское государство" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

Штурм города происходит уже четвертый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. Стоит отметить, что накануне разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

По материалам: Reuters
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Тэги Ирак боевики ИГИЛ освобождение
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2 комментария
  • a_ara1 Сегодня, 17:24 Операция Мосул : геополитические интересы ИГИЛ и других стран.Экспертная оценка Академии Геополитики.Сегодня для мировых СМИ стало модно писать и передать репортажи с место событии, из города Мосула, на севере Ирака в режиме он- лайн. Эксперты нашей Академии постоянно писали об этом, начиная с 10 июня 2014 года, со дня захвата (освобождения ) города Мосула, бывшими солдатами Иракской Армии Саддама Хусейна, во главе с Изаат Ибрахимом ад-Дури, заместителем Президента Ирака С. Хусейна по политической партии БААС (возрождение, воскрешение). Мы в нашем анализе сегодня постараемся коротко рассказать о тех силах, которые имеют геополитические интересы в городе Мосул. 1. Нынешние хозяева Мосула – «Бригады Революции 1920 года» (арабский язык - ثورة - Kitā'ib Thawrat al-ʿ Ishrīn) являются суннитской группой ополчения в Ираке, Араик Саргсян, академик, Почётный Консул Македонии в Армении, президент Академии Геополитики, Представитель АМС в Ираке.http://nt.am/ru/news/228570/ Ответить Цитировать Пожаловаться
  • a_ara1 Сегодня, 17:23 Operation Mosul: geopolitical interests of IGIL and other countries. Expert assessment of Academy of Geopolitics. Today for world mass media it became fashionable to write and transfer reportings about a place an event, from the city of Mosul, in the north of Iraq in the mode it - a line. Experts of our Academy constantly wrote about it, since June 10, 2014, from the date of occupation (release) of the city of Mosul, the former soldiers of the Iraqi Army of Saddam Hussein, led by Isaat Ibrahim Ad-Duri, the vice president of Iraq S. Hussein on political party of BAAS (revival, revival). We in our analysis will try to tell about those forces which have geopolitical interests in the city of Mosul shortly today. 1. Present owners of Mosul – "Crews of Revolution of 1920" (the Arabic language - ثورة - Kitg'ib Thawrat al-ʿ IshrMn) are Sunni group of a militia in Iraq, Arayik Sargsyan, academician, Honourable Consul of Macedonia in Armenia, http://nt.am/ru/news/228570/ Ответить Цитировать Пожаловаться
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