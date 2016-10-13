Напряжение между США и Россией парализует работу Совета безопасности ООН – Bloomberg

Страны принципиально блокируют решения, которые даже и не касаются Сирии или Украины, из-за которых они конфликтуют.

Совбез не может принять целый ряд решений через конликт США и России. BBC Україна

Совет безопасностине может принять ни одно решение от КНДР до Африки из-за все большего напряжения между Москвой и Вашингтоном.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя что США и Россия конфликтуют из-за российского вторжения в Украину, ее вмешательство в гражданскую войну в Сирии, а также через американские обвинения в адрес Кремля в попытке повлиять на выборы в Америке.

Свежайшим сигналом несостоятельности ООН функционировать было вето России, наложенное на французский проект резолюции, который предлагал запретить бомбардировки и полеты военной авиации над городом Алеппо. Документ получил поддержку 11 из 15 членов Совета безопасности, но посол России Виталий Чуркин все равно назвал его "пустой тратой времени".

"Утрата доверия между большими державами по Сирии серьезная, и ее будет тяжело вернуть. Существует беспокойство, что нынешнее пресловутое напряжение вокруг Сирии может распространиться на обсуждение других проблем, усложнив действия ООН", - сказал член Европейского совета по иностранным делам Ричард Гован.

Издание отмечает, что дела в ООН шли не всегда так плохо. Атмосфера сотрудничества, которая царила в организации несколько лет до этого, помогла достичь соглашения с Ираном о его ядерной программе, а также заключить Парижское соглашение по изменению климата. Однако нынешняя напряженность угрожает подрывом дипломатии в решении таких проблем в Йемене, Бурунди, Судане, а также угроз со стороны КНДР.

Как сообщалось, на прошлой неделе Франция представила проект резолюции в Совбезе ООН,предлагавший ввести бесполетную зону над Алеппо, однако документ не был прият в связи с вето со стороны России. Не был также принят и проект РФ, который предусматривал поддержку инициативы спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стефана де Мистуры по выводу боевиков "Джебхат ан-Нусры" из Алеппо.

Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.