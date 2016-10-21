Направляющиеся в Сирию корабли ВМФ России вошли в Ла-Манш

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Корабли ВМФ России следуют в сопровождении эсминца "Данкан" и фрегата "Ричмонд" британского военного флота.

Корабли РФ вошли в Ла-Манш в районе острова Танет warfiles.ru

Направляющаяся в Средиземное море корабельная авианосная группа Военно-морского флота России проходит через пролив Ла-Манш на пути в Сирию , сообщает британская служба BBC

Корабли РФ вошли в Ла-Манш в районе острова Танет. На палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" видны два истребителя.

Они следуют в сопровождении эсминца "Данкан" и фрегата "Ричмонд" британского военного флота, а также нидерландского ракетного фрегата "Эвертсен" и бельгийского фрегата "Леопольд I".

Накануне, 20 октября, сообщалось, что навстречу корабельной авианосной группе ВМФ России во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", которая подошла к берегам Шотландии, направлены несколько британских боевых кораблей.

Два британские военные корабля были отправлены на встречу российской авианосной группе, которая направляется в Сирию с Североморска, и плывет на юг от Норвежского моря. Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон заявил, что за кораблями будут тщательно следить. "Мы будем наблюдать, поскольку наша обязанность – обеспечивать безопасность Великобритании", - добавил он.

В субботу корабельная группа во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" в 15.00 начала поход в Средиземное море. Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилитьв течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.

СМИ писали, что авианосная группа РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выдвинулась из Мурманской области в минувшую субботу, 15 октября. Кроме "Адмирала Кузнецова", в состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота пройдет через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.