Нападения морских пиратов в мире сократились до рекордно низкого количества

Активность пиратов постоянно снижается с 2012 года.

Пираты уже не так активны, как несколько лет назад

Активность морских пиратов во всем мире в третьем квартале 2016 года снизилась до рекордно низкого уровня за последние 20 лет, сообщает в своем докладе Международное морское бюро (IMB).

"Уровень морского пиратства сократился до рекордно низкого уровня с 1996 года", сказано в сообщении. IMB отмечает, что в третьем квартале 2016 года в открытом море зафиксировано 42 нападения пиратов на суда, с начала года – 141 нападение, что на 25% меньше, чем за это же время в прошлом году.

Напомним, что с 2012 года с пиратами борются международные военные патрули.

Как сообщалось, в октябре 2016 года пираты освободили 26 моряков из Китая, Камбоджи, Вьетнама и Тайваня, которых более четырех лет удерживали в плену в маленькой рыбацкой деревушке в Сомали.

Самые опасные, сомалийские пираты наиболее активно действовали в период с 2005 по 2012 год. С 2008 по 2012 год, когда они захватили 170 судов с 3 400 членами экипажа, были убиты 25 моряков. Еще 37 умерли от голода или покончили с собой в плену. По данным ряда СМИ, после 2012 года пираты Сомали не сумели захватить ни одного судна. До этого за семь лет они смогли заработать на выкупах за пленников около 400 млн долларов.

Пираты также действуют и в Нигерии.Так в октябре 2012 года в плену у нигерийцев оказались двое украинских моряков, которых удалось освободить.