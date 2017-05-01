Топ Новости
<
>

Накануне протестов в Беларуси арестовали оппозиционного лидера Статкевича

1 мая в 00:29

Оппозиция собирается провести 1 мая акцию протеста в Минске.

Николай Статкевич
Статкевич снова оказался за решеткой
belaruspartisan.org
Белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича арестовали накануне запланированных антиправительственных акций.

Супруга Статкевича Марина Адамович сообщила журналистам, что милиция днем ранее проинформировала ее о заключении оппозиционера под стражу сроком на пять дней. Причины ареста в МВД называть не стали, передает "Радио Свобода".

Ожидается, что белорусская оппозиция проведет очередные акции протеста в Минске 1 мая.

Статкевич выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2010 года. После поражения заявил о фальсификации результатов в пользу Луашенко, затем был арестован, осужден и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Читайте также: Лукашенко топит белорусские протесты в репрессиях

Подробнее о политической ситуации в Беларуси и причинах использования государственными белорусскими СМИ антиукраинской риторики читайте в материале Игоря Ильяша "О чем написала Лукашенко "фрау А" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".   

По материалам: Радио Свобода
Читайте также
Тэги Лукашенко Беларусь протесты Статкевич оппозиция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...