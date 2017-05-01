Накануне протестов в Беларуси арестовали оппозиционного лидера Статкевича

Оппозиция собирается провести 1 мая акцию протеста в Минске.

Статкевич снова оказался за решеткой belaruspartisan.org

Белорусскогоарестовали накануне запланированных антиправительственных акций.

Супруга Статкевича Марина Адамович сообщила журналистам, что милиция днем ранее проинформировала ее о заключении оппозиционера под стражу сроком на пять дней. Причины ареста в МВД называть не стали, передает "Радио Свобода".

Ожидается, что белорусская оппозиция проведет очередные акции протеста в Минске 1 мая.

Статкевич выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2010 года. После поражения заявил о фальсификации результатов в пользу Луашенко, затем был арестован, осужден и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Подробнее о политической ситуации в Беларуси и причинах использования государственными белорусскими СМИ антиукраинской риторики читайте в материале Игоря Ильяша "О чем написала Лукашенко "фрау А" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".