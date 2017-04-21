Находящийся при власти четверть века Лукашенко признался в страхе либеральных реформ

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Предпоследний диктатор Европы всегда боялся либеральных реформ, даже когда был "совсем сопливым президентом".

Лукашенко вспомнил о своем сопливом президентстве Сайт президента Беларуси

Президент Беларусиутверждает, что либеральные реформы могут проводить только крупные страны.

"Наше государство не может конкурировать с гигантами в этом либерализме. Я еще совсем сопливым президентом говорил о том, что у нас нет денег рисковать и идти на какие-то реформы. А вдруг провалимся?" - сказал Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

По его словам, такие реформы могут позволить себе только крупные страны вроде России, Китая и США. "Наша страна не сможет потом эти дыры закрывать. Поэтому я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на новые идеи", - сказал он.

"Европа вместе с США, которые навязывали нам либеральную идею, уже от нее отказались и ведут поиск новой модели развития. Поэтому не садитесь в старый вагон и не толкайте нас к тому, чтобы мы следовали этим либеральным идеям. Нам надо подключиться к мировому процессу и вместе со всем миром определить, как двигаться дальше", - утверждает Лукашенко.

Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси в 1994 году. В 1996 году по результатам референдума о поправках в конституцию отсчет пятилетнего срока президентства начат заново, а Лукашенко получил дополнительные полномочия. Лукашенко также избирался президентом в 2001 году, 2006 году, в 2010 году и в 2015 году.