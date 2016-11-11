НАБУ возвратило на счета госкомпаний 100 млн гривень

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Однако суды мешают оперативно выносить приговоры, уверены в НАБУ.

Сытник заявляет, что возвратил государству 100 млн. грн. Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины возвратило на счета государственных предприятий более 100 млн гривень, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, на сегодняшний день 200 детективов НАБУ расследуют более 215 уголовных производств, из них 36 дел ждут разбирательства в судах, притом, что суды не спешат выносить приговоры.

"Еще весной бюро направило в суд производство по сотрудника прокуратуры, который за взятку пытался попасть на работу в НАБУ. Однако полгода спустя приговора в этом несложном деле до сих пор нет", - заявил Ситник, сообщает пресс-служба НАБУ.

Сытник заявил о необходимости создания Высшего антикоррупционного суда, который вместе с НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой создаст полноценную вертикаль для борьбы с коррупцией в высших эшелонах. Только после этого, по словам главы НАБУ, начнутся "громкие посадки", которые так ожидает общество.

НАБУ взялось проверять два десятка "наиболее очевидных" е-деклараций чиновников и народных депутатов.