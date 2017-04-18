Наблюдатели на референдуме в Турции говорят про возможную подтасовку 2,5 миллионов голосов

Это число в два раза превышает преимущество, с которым победили поправки Эрдогана.
Подобные заявления делали и внутренние наблюдатели оппозиционной "Народной демократической партии" Турции, отметив число в 3 миллиона не проштампованных бюллетеней. Это количество в два раза превышает отрыв сторонников поправок в конституцию над противниками.была искаженной в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволить считать действительными бюллетени без специальных печатей создает возможность для мошенничества на референдуме по конституционной реформе.
Ранее BBC сообщало, что оппозиция Турции не соглашается с результатом референдума, в частности за зачисление бюллетеней без специальных штампов. Поэтому она требует пересчета 60% бюллетеней. При этом, в турецком избиркоме настаивают, что бюллетени без штампов были выпущены ведомством и поэтому являются действительными.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.ZN.UA