Наблюдатели на референдуме в Турции говорят про возможную подтасовку 2,5 миллионов голосов

Это число в два раза превышает преимущество, с которым победили поправки Эрдогана.

Наблюдатели из Совета Европы говорят про возможные манипуляции с 2,5 миллионами голосами на турецком референдуме Anadolu Agency

Представители мониторинговой комиссии наот Совета Европы заявляют про 2,5 миллионов голосов, которые могли быть подтасованы. Такое количество бюллетеней не было проштамповано, что открывало пространство для манипуляций с их подменой, сообщает Reuters

Подобные заявления делали и внутренние наблюдатели оппозиционной "Народной демократической партии" Турции, отметив число в 3 миллиона не проштампованных бюллетеней. Это количество в два раза превышает отрыв сторонников поправок в конституцию над противниками.

Ранее сообщалось, что в ОСБЕ считают, что предвыборная кампания. Решение Избирательной комиссии Турции позволить считать действительными бюллетени без специальных печатей создает возможность для мошенничества на референдуме по конституционной реформе.

Ранее BBC сообщало, что оппозиция Турции не соглашается с результатом референдума, в частности за зачисление бюллетеней без специальных штампов. Поэтому она требует пересчета 60% бюллетеней. При этом, в турецком избиркоме настаивают, что бюллетени без штампов были выпущены ведомством и поэтому являются действительными.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.