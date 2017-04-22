Выборы президента Франции стартовали с заморских территорий страны

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Первыми проголосовать пришли жители Сен-Пьера и Микелона.

Первыми на выборах президента Франции проголосуют жители заморских территорий страны

Голосование в рамкахначалось на заморских территориях Франции.

Первыми проголосовать пришли жители Сен-Пьера и Микелона - небольшой французской территории в северной Атлантике, где всего голосующих около пяти тысяч. Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане. Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена.

Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится завтра, 23 апреля.

Тем временем основные кандидаты в президенты Франции имеют поддержку на уровне 20% за несколько дней до выборов. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".