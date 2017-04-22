Выборы президента Франции стартовали с заморских территорий страны

Первыми проголосовать пришли жители Сен-Пьера и Микелона.
Первыми проголосовать пришли жители Сен-Пьера и Микелона - небольшой французской территории в северной Атлантике, где всего голосующих около пяти тысяч. Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане. Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена.
Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится завтра, 23 апреля.
Тем временем основные кандидаты в президенты Франции имеют поддержку на уровне 20% за несколько дней до выборов. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Интерфакс-Украина