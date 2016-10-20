На заключительных теледебатах кандидатов в президенты США победила Клинтон – опрос СNN

Телезрители в третий раз предпочли Клинтон Трампу.

Клинтон понравилась американским телезрителям больше, чем Трамп

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинто н выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.

Дебаты остоялись вечером 19 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Выборы президента США состоятся 8 ноября.

Напомним, по результатам опроса CNN и вторые теледебаты кандидатов на пост президента США выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.