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На заключительных теледебатах кандидатов в президенты США победила Клинтон – опрос СNN

20 октября в 07:41

Телезрители в третий раз предпочли Клинтон Трампу.

Клинтон Трамп
Клинтон понравилась американским телезрителям больше, чем Трамп
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.

Дебаты остоялись вечером 19 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Выборы президента США состоятся 8 ноября. 

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Напомним, по результатам опроса CNN и вторые теледебаты кандидатов на пост президента США выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

По материалам: CNN
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Тэги США Клинтон кандидаты CNN Трамп
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