На юге Испании произошло сильное наводнение, есть жертвы

Двое человек погибли в результате потопа после сильных ливней.

Наводнение охватило юг Испании EFE

В Испании проливные дожди спровоцировали наводнение , есть погибшие.

Как минимум два человека погибли в минувшее воскресенье, 4 декабря, на побережье Коста-дель-Соль и в городе Кадис. По официальным данным, погибли 26-летняя женщина и сотрудник энергетической компании Endesa, которого смыло наводнение, когда он ремонтировал поврежденные линии электропередач, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Pais.

Также стало известно, что в испанской провинции Малага сильные дожди вызвали затопление гаражей, домов и офисных помещений, школы закрыты, работают не все больницы.

#trombaMLG | Vídeo de cómo se encuenra la zona de la gasolinera Alsaka en Crta. Cádiz https://t.co/ORW2Unx33r pic.twitter.com/BOR3FOhe4w — Diario SUR (@DiarioSUR) 4 грудня 2016 р.

Este video es de Alhaurín de la Torre #trombaMLG pic.twitter.com/dXqPEtVG9s — Rovira Fran (@franjrovira) 4 грудня 2016 р.

Напомним, ранее сильное наводнение произошло в северной Италии, там после двухдневных ливней вышли из берегов реки.