Топ Новости
<
>

На юге Испании произошло сильное наводнение, есть жертвы

5 декабря в 09:12

Двое человек погибли в результате потопа после сильных ливней.

наводнение в Испании
Наводнение охватило юг Испании
EFE
В Испании проливные дожди спровоцировали наводнение, есть погибшие.

Как минимум два человека погибли в минувшее воскресенье, 4 декабря, на побережье Коста-дель-Соль и в городе Кадис. По официальным данным, погибли 26-летняя женщина и сотрудник энергетической компании Endesa, которого смыло наводнение, когда он ремонтировал поврежденные линии электропередач, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Pais.

Также стало известно, что в испанской провинции Малага сильные дожди вызвали затопление гаражей, домов и офисных помещений, школы закрыты, работают не все больницы.

Смотрите фото: Наводнение в Закарпатье: размытые дороги и вода в домах

Напомним, ранее сильное наводнение произошло в северной Италии, там после двухдневных ливней вышли из берегов реки. 

По материалам: Европейская правда
Читайте также
Тэги наводнение погибли Испания ливень затопление
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.90
EUR 27.56
Последние новости