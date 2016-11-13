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На выборах в Болгарии лидирует пророссийский кандидат – экзит-полы

13 ноября в 22:25

За социалиста Радева проголосовали более 50% избирателей.

Румен Радев
Радев призывал "прагматично" подойти к вопросу аннексии Крыма Россией
Delfi.lt
По данным экзит-полов во втором туре выборов президента Болгарии побеждает кандидат от Болгарской социалистической партии Румен Радев.

Согласно опросу агентства Alpha Research, Радева поддержали 60% избирателей. Его  конкурентка из правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева получила 27% голосов. 13% проголосовали против обоих кандидатов, сообщает BNT.bg.

Данные экзит-пола агентства Gallup несколько отличаются от приведенных выше, но тоже свидетельствуют о победе Радева, который получил 58,5% голосов против 35,7% за Цачеву. 5,8% избирателей, согласно опросу, не поддержали ни одного из кандидатов.

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Как сообщалось, 13 ноября в Болгарии состоялся второй тур выборов президента, в который вышли  кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецка Цачева и представителем БСП генерал Румен Радев.

Радев считается пророссийским кандидатом. Также он выступает против миграционной политики Евросоюза, призывает к отмене антироссийских санкций и настаивает, что Болгария должна "более прагматично" подходить к вопросу аннексии Крыма Россией.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Болгария выборы Цачева Радев
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