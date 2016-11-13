На выборах в Болгарии лидирует пророссийский кандидат – экзит-полы

За социалиста Радева проголосовали более 50% избирателей.

Радев призывал "прагматично" подойти к вопросу аннексии Крыма Россией Delfi.lt

По данным экзит-полов во втором турепобеждает кандидат от Болгарской социалистической партии Румен Радев.

Согласно опросу агентства Alpha Research, Радева поддержали 60% избирателей. Его конкурентка из правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева получила 27% голосов. 13% проголосовали против обоих кандидатов, сообщает BNT.bg.

Данные экзит-пола агентства Gallup несколько отличаются от приведенных выше, но тоже свидетельствуют о победе Радева, который получил 58,5% голосов против 35,7% за Цачеву. 5,8% избирателей, согласно опросу, не поддержали ни одного из кандидатов.

Как сообщалось, 13 ноября в Болгарии состоялся второй тур выборов президента, в который вышли кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецка Цачева и представителем БСП генерал Румен Радев.

Радев считается пророссийским кандидатом. Также он выступает против миграционной политики Евросоюза, призывает к отмене антироссийских санкций и настаивает, что Болгария должна "более прагматично" подходить к вопросу аннексии Крыма Россией.