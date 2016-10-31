На выборах президента Молдовы лидирует проророссийский кандидат Додон

После подсчета 96% бюллетеней социалист Додон набрал более 49% голосов.

Додон, называвший Крым "российским", лидирует на выборах в Молдове Кадр/YouTube

На выборах президенталидирует представитель Партии социалистов, министр экономики в коммунистическом правительстве 2006-2009 годов Игорь Додон, сообщает Point.md.

Согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии Молдовы, обработавшей около 96% протоколов, Додон получил более 49% голосов.

За основную соперницу Додона сторонницу евроинтеграции Молдовы, министра образования в 2012-2015 годах Майю Санду поддержали более 37,6% избирателей.

Еще один пророссийский кандидат Дмитрий Чубашенко получил 5,9%, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ - 3,2%, а сторонник объединения Молдовы с Румынией Михай Гимпу - 1,8%.

Накануне выборов Додон в одном из интервью назвал Крым "российским".

Напомним, в воскресенье, 30 октября, в Молдове состоялся первый тур выборов президента. Явка составила 48,95% – на участки пришли около 1,4 из 2,8 миллионов избирателей. Наибольшую активность проявили жители Кишинева, продемонстрировав явку 58,4%. Наименьшая активность была зафиксирована в уезде Кантемир и автономии Гагаузия на юге Молдовы -40%. В оккупированном Приднестровье выборы не проводились.

Деятки тысяч граждан Молдовы проголосовали на зарубежных участках.

Прямые выборы президента проводятся в Молдове впервые за 20 лет, до этого главу государства выбирал парламент.