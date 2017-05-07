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На выборах президента Франции проголосовали уже почти 30% избирателей

7 мая в 13:28

МВД Франции предоставило первые показатели явки избирателей на втором туре президентских выборов.

Сенат_Франции
На втором туре президентских выборов во Франции проголосовали уже более 28% избирателей
@Yortw/flickr.com
Явка на выборах президента Франции к 12:00 по парижскому времени составила 28,23%, сообщает France 24 со ссылкой на данные французкого министерства внутренних дел.

Отмечается, что новую оценку явки ведомство представит в 5 часов вечера по местному времени.
 

Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции"

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция Макрон выборы
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