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На выборах президента Австрии побеждает бывший лидер "зеленых" Ван дер Беллен

4 декабря в 22:15

Кандидат от "Партии Свободы" Норберт Хофер уже признал поражение и поздравил Ван дер Беллена.

Александр Ван дер Беллен
"Еврооптимист" Ван дер Беллен опередил ультраправого Хофера почти на 7%
Alexander Va der Bellen / Facebook
По данным предварительного подсчета голосов на президентских выборах в Австрии, которые состоялись в воскресенье, 4 декабря, побеждает бывший лидер партии "Зеленые" Александр Ван дер Беллен.

Его конкурент, кандидат от ультраправой "Партии Свободы"  Норберт Хофер уже признал поражение и поздравил Ван дер Беллена.

Данные подсчета, проведенного институтом SORA по заказу телеканала ORF, свидетельствуют, что Ван дер Беллен набирает 53,6% голосов против 46,4% у Хофера. Первые результаты голосования демонстрируют, что поддержка Ван дер Беллена в сравнении с предыдущим голосованием 22 мая возросла, сообщает Deutsche Welle.

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Напомним, 4 декабря в Австрии состоялось повторное голосование во втором туре выборов президента страны, в который вышли Норберт Хофер из ультраправой "Партии свободы" и бывший лидер "Зеленых" Александр Ван дер Беллен.

В финале гонки в мае Ван дер Беллен выиграл, но с минимальным преимуществом в менее чем 1% голосов.

Однако результаты выборов были отменены Верховным судом из-за противоречия с подсчетом голосов, отданных по почте. Повторное голосование было назначено на октябрь, однако его пришлось перенести из-за проблем с клеем, который должны применять для почтового голосования.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Австрия выборы
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