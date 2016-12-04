На выборах президента Австрии побеждает бывший лидер "зеленых" Ван дер Беллен

Кандидат от "Партии Свободы" Норберт Хофер уже признал поражение и поздравил Ван дер Беллена.
Его конкурент, кандидат от ультраправой "Партии Свободы" Норберт Хофер уже признал поражение и поздравил Ван дер Беллена.
Данные подсчета, проведенного институтом SORA по заказу телеканала ORF, свидетельствуют, что Ван дер Беллен набирает 53,6% голосов против 46,4% у Хофера. Первые результаты голосования демонстрируют, что поддержка Ван дер Беллена в сравнении с предыдущим голосованием 22 мая возросла, сообщает Deutsche Welle.
Напомним, 4 декабря в Австрии состоялось повторное голосование во втором туре выборов президента страны, в который вышли Норберт Хофер из ультраправой "Партии свободы" и бывший лидер "Зеленых" Александр Ван дер Беллен.
В финале гонки в мае Ван дер Беллен выиграл, но с минимальным преимуществом в менее чем 1% голосов.
Однако результаты выборов были отменены Верховным судом из-за противоречия с подсчетом голосов, отданных по почте. Повторное голосование было назначено на октябрь, однако его пришлось перенести из-за проблем с клеем, который должны применять для почтового голосования.Deutsche Welle (Українська редакція)