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На встрече с избирателями Ле Пен забросали яйцами

4 мая в 23:05

Инцидент произошел в городе Доль-де-Бретань на северо-западе Франции.

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После яичной атаки Ле Пен прекратила общения с избирателями
MarineLePen / facebook
Кандидата в президенты Франции, лидера право-популистской партии Марин Ле Пен забросали яйцами во время встречи с избирателями в городе Доль-де-Бретань в четверг, 4 мая.

Кроме сторонников Ле Пен встретили также несколько десятков протестующих с плакатами, которые скандировали "Нет фашизму!", передает BFM.TV.

Во время общения с избирателями в политика полетели яйца. Охрана закрыла Ле Пен собой и завела ее в помещение.

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Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция выборы Макрон Ле Пен
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