На встрече с избирателями Ле Пен забросали яйцами

Инцидент произошел в городе Доль-де-Бретань на северо-западе Франции.

После яичной атаки Ле Пен прекратила общения с избирателями MarineLePen / facebook

Кандидата в президенты Франции, лидера право-популистской партиизабросали яйцами во время встречи с избирателями в городе Доль-де-Бретань в четверг, 4 мая.

Кроме сторонников Ле Пен встретили также несколько десятков протестующих с плакатами, которые скандировали "Нет фашизму!", передает BFM.TV.

Во время общения с избирателями в политика полетели яйца. Охрана закрыла Ле Пен собой и завела ее в помещение.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".