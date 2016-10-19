На встрече по сирийскому кризису в Берлине назовут ответственных за бомбардировки Алеппо

Восьмичасовой режим прекращения бомбардировок в Сирии должен стать только первым шагом по урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь канцлера ФРГ.

В Германии ожидают прекращения бомбардировок Алеппо facebook/AleppoAMC

На посвященной сирийскому кризису сегодняшней встрече лидеров Германии, Франции и России, как ожидается, будут названы стороны, ответственные за бомбардировку Алеппо, заявил пресс-секретарь федерального канцлера Германии Штеффен Зайберт.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Зайберт подчеркнул, что дискуссия, посвященная конфликту в Сирии, не может не коснуться этой темы. Он также отметил, что восьмичасовой режим прекращения бомбардировок со стороны ВКС России и войск Асада – это только первый шаг в прекращении боевых действий, поскольку Сирия нуждается в устойчивом режиме прекращения огня.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо.

Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.