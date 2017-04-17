На улицы Стамбула вышли противники расширения полномочий Эрдогана

Стамбул, Анкара и Измир не поддержали конституционную реформу, предложенную президентом.
Протестующие собираются как минимум в четырех районах города, в частности, в кварталах Гази и Майис. Некоторые несут в руках самодельные плакаты с лозунгами "Нет! Мы победили!".
По результатам предварительного подсчета голосов, сторонники расширения полномочий президента одержали победу на референдуме с минимальным преимуществом. В то же время, жители трех крупнейших городов Турции – Стамбула, Анкары и Измира – проголосовали против конституционной реформы.
В знак протеста жители бьют в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон домов, а также выходя с посудой на улицы, передает "Русская служба Би-би-си".
Как сообщают очевидцы, на улицы Стамбула уже вышли тысячи человек, преимущественно молодежь.
#BREAKING Protest in #Istanbul over supreme Electoral Council of #turkey cheating & helping #Erdogan against oppositions #turkeyreferandum pic.twitter.com/16MbRPeP8F— Botin Kurdistani (@kurdistannews24) 16 квітня 2017 р.
BREAKING |— Vocal Europe (@thevocaleurope) 16 квітня 2017 р.
Thousands marching in #Istanbul to protest reported electoral #fraud during the #referendum today. pic.twitter.com/xwJI0uR9UW
В некоторых кварталах Стамбула была замечена полицейская спецтехника.
#Turkey: Police repression of protests against frauds in #Turkeyreferendum, in Gazi and Mayıs, #Istanbul. pic.twitter.com/K3oOfSXf2m— ubique (@PersonalEscrito) 16 квітня 2017 р.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.
Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.
Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".
По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.ZN.UA , Русская служба Би-би-си ,