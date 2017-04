На улицы Стамбула вышли противники расширения полномочий Эрдогана

Стамбул, Анкара и Измир не поддержали конституционную реформу, предложенную президентом.

На улицы Стамбула вышли тысячи людей Aykan Erdemir / Twitter

Жители Стамбула после оглашения предварительных результатов конституционного референдума и заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о победе сторонников расширения его полномочий вышли на улицы.

Протестующие собираются как минимум в четырех районах города, в частности, в кварталах Гази и Майис. Некоторые несут в руках самодельные плакаты с лозунгами "Нет! Мы победили!".

По результатам предварительного подсчета голосов, сторонники расширения полномочий президента одержали победу на референдуме с минимальным преимуществом. В то же время, жители трех крупнейших городов Турции – Стамбула, Анкары и Измира – проголосовали против конституционной реформы.

В знак протеста жители бьют в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон домов, а также выходя с посудой на улицы, передает "Русская служба Би-би-си".

Как сообщают очевидцы, на улицы Стамбула уже вышли тысячи человек, преимущественно молодежь.

В некоторых кварталах Стамбула была замечена полицейская спецтехника.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.

Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.

Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".

По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.