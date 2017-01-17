На самолете Путина обнаружены повреждения – росСМИ

В управделами президента РФ отказались рассказывать, где и когда VIP-борт получил повреждения.

Самолет Путина где-то помялся wikimedia.org

Самолет ИЛ-96 -300 специального летного отряда "Россия" получил повреждения, в связи с чем поставлен на ремонт. Речь идет о самолете, на котором летает президент РФ Владимир Путин.

В управлении делами президента РФ не стали комментировать информацию о времени и месте повреждений, отметив, что подобное случается в практике как частных, так и государственных авиаперевозчиков, сообщает российское издание "Известия".

— Воздушное судно снимается с рейса, если в процессе предполетного осмотра воздушного обнаруживаются в том числе повреждения (вмятины) обшивки или трещины на лобовом стекле или иллюминаторах, в соответствии с действующими техническими условиями. Для устранения вмятин на воздухозаборнике двигателя (которые нередко встречаются при эксплуатации всех типов ВС) предусмотрена стандартная оперативная процедура, — пояснила пресс-секретарь управделами Путина Елена Крылова.

В самом отряде "Россия" пояснили, что этот заказ на ремонт одного из основных бортов летного спецотряда является разовым, а не регулярным.

По данным "Известий", именно этот Ил-96 нередко используется в ходе зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина. В частности, этим бортом в октябре 2016 года Владимир Путин летал в Берлин, где проходила встреча глав государств в "нормандском формате". На этом же самолете в сентябре 2016 года президент совершил визит в Китай, где проходил саммит G20.

В авиапарке отряда "Россия" есть несколько Ил-96, предназначенных для перелетов Путина. Кроме того, для рабочих поездок он нередко использует Ту-214.

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