На саммите ЕС договорились ужесточить политику в отношении мигрантов

Планируется снизить число нелегальных мигрантов, главным образом африканцев.

Евросоюз ужесточит меры по высылке нелегальных мигрантов Нигина Бероева / Facebook

Участники саммита ЕС в Брюсселе договорились об ужесточении миграционной политики стан Европейского союза. "Необходимо приложить больше усилий, чтобы снизить количество нелегальных мигрантов, особенно из Африки", - говорится в заявлении, принятом в четверг, 20 октября, от имени всех 28 стран-членов ЕС, сообщает DW со ссылкой на Reuters. В частности, участники брюссельского саммита договорились усилить охрану внешних границ ЕС и ужесточить практику высылки нелегальных мигрантов и тех, кому отказано в убежище.

Сообщаеться, что в ЕС до конца 2016 года улучшить охрану внешних границ так, чтобы можно было отказаться от пограничного контроля внутри шенгенской зоны, временно введенного во время миграционного кризиса. Также в ЕС надеются до конца 2016 года получить "ощутимые результаты" от миграционных соглашений с пятью государствами Африки - Нигером, Нигерией, Сенегалом, Мали и Эфиопией. Эти страны будут получать экономическую помощь от ЕС в ответ на меры по снижению миграционного потока и обязательство принимать назад в страну своих граждан, высланных из ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский союз запустил новое агентство пограничной службы и береговой охраны, которое пришли на смену европейскому агентству по защите границ Frontex.

Напомним, в апреле Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.

В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Как говорится в статье в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тыс. чел., в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 г.

Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".