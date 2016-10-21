На саммите ЕС договорились ужесточить политику в отношении мигрантов

Планируется снизить число нелегальных мигрантов, главным образом африканцев.
Сообщаеться, что в ЕС до конца 2016 года улучшить охрану внешних границ так, чтобы можно было отказаться от пограничного контроля внутри шенгенской зоны, временно введенного во время миграционного кризиса. Также в ЕС надеются до конца 2016 года получить "ощутимые результаты" от миграционных соглашений с пятью государствами Африки - Нигером, Нигерией, Сенегалом, Мали и Эфиопией. Эти страны будут получать экономическую помощь от ЕС в ответ на меры по снижению миграционного потока и обязательство принимать назад в страну своих граждан, высланных из ЕС.
Ранее сообщалось, что Европейский союз запустил новое агентство пограничной службы и береговой охраны, которое пришли на смену европейскому агентству по защите границ Frontex.
Напомним, в апреле Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.
В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
Как говорится в статье в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тыс. чел., в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 г.
Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Deutsche Welle (Русская редакция)