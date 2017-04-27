Российского оппозиционера Навального облили зеленкой

Политик подучил химический ожог глаза.
"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого", - пожаловался Навальный.
По его словам, в первой городской больнице ему поставили "химический ожог правого глаза".
Ранее политик объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Его Фонд борьбы с коррупцией опубликовал десятки расследований фактов коррупции в высших эшелонах власти России.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.
ZN.UA