Топ Новости
<
>

Российского оппозиционера Навального облили зеленкой

27 апреля в 20:55

Политик подучил химический ожог глаза. 

навальный зеленка
Навальный получил ожог глаза
Российский оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил химический ожог глаза после того, как его лицо облили зеленкой, об этом он написал на своей странице в Facebook. 

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого", - пожаловался Навальный. 

По его словам, в первой городской больнице ему поставили "химический ожог правого глаза". 

Ранее политик объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Его Фонд борьбы с коррупцией опубликовал десятки расследований фактов коррупции в высших эшелонах власти России. 

Читайте также: Навальный решил баллотироваться на выборах президента России

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги коррупция борьба Россия Навальный глаза расследование права ожог политик химия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.59
EUR 28.96
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...