Российского оппозиционера Навального облили зеленкой

Политик подучил химический ожог глаза.

Навальный получил ожог глаза

Российский оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил химический ожог глаза после того, как его лицо облили зеленкой, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого", - пожаловался Навальный.

По его словам, в первой городской больнице ему поставили "химический ожог правого глаза".

Ранее политик объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Его Фонд борьбы с коррупцией опубликовал десятки расследований фактов коррупции в высших эшелонах власти России.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.