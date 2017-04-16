На референдуме в Турции побеждают сторонники усиления полномочий президента

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Обработано почти 97% бюллетеней.

По предварительным данным, укрепление единоличной власти Эрдогана поддержали более 50% избирателей Anadolu Agency

Более половины избирателей, которые проголосовали на конституционном референдуме в Турции 16 апреля, поддержали усиление президентских полномочий.

По результатам обработки 96,92% бюллетеней, за внесение поправок конституцию проголосовали 51,45% проголосовавших, 48,55% высказались против, передает Anadolu.

По информации телеканала Habertuk, явка на выборах составила 86%, на избирательные участки пришли около 55 миллионов человек.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Ее инициаторы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.

Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.

Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".

Согласно предлагаемым изменениям, количество депутатов парламента увеличится до 600 человек (с 550 в настоящее время), а выборы депутатов и президента будут проводиться в один день раз в пять лет.

По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.