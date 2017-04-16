На референдуме в Турции побеждают сторонники усиления полномочий президента

Обработано почти 97% бюллетеней.
По результатам обработки 96,92% бюллетеней, за внесение поправок конституцию проголосовали 51,45% проголосовавших, 48,55% высказались против, передает Anadolu.
По информации телеканала Habertuk, явка на выборах составила 86%, на избирательные участки пришли около 55 миллионов человек.
#Turkey #referendum2017 unofficial overall results— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 16 квітня 2017 р.
YES: 51.45%
NO: 48.55%
Ballots opened: 96.92%https://t.co/pCgJ7oPKXj pic.twitter.com/CuwYV3oWyl
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Ее инициаторы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.
Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.
Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".
Согласно предлагаемым изменениям, количество депутатов парламента увеличится до 600 человек (с 550 в настоящее время), а выборы депутатов и президента будут проводиться в один день раз в пять лет.
По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.Интерфакс-Украина , ZN.UA , Anadolu Agency ,