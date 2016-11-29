На пути кортежа президента Филиппин подорвали бомбу, пострадали девять человек

Машины президента Филиппин в автоколонне не было.

Взрыв произошел возле города Марави на острове Минаданао

В результате взрыва самодельного взрывного устройства на пути следования кортежа службы безопасности президента Филиппин Родриго Дутерте , девять человек пострадали, сообщил во вторник телеканал CNN

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Взрыв произошел возле города Марави на острове Минаданао, при этом автомобиля с президентом в момент взрыва в автоколонне не было.

"Мы заверяем отважных мужчин и женщин, которые рисковали жизнью по своему долгу и ради страны, что верховный главнокомандующий никогда не забудет о них в трудное время", - сказал представитель президента.

Предполагают, что за взрывом могут стоять боевики исламистской группировки "Мауте". Группа была связана с взрывами в родном городе Дутерте в Давао в сентябре, тогда погибли 14 человек.