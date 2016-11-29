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На пути кортежа президента Филиппин подорвали бомбу, пострадали девять человек

29 ноября в 14:20

Машины президента Филиппин в автоколонне не было.

Дутерте
Взрыв произошел возле города Марави на острове Минаданао
В результате взрыва самодельного взрывного устройства на пути следования кортежа службы безопасности президента Филиппин Родриго Дутерте, девять человек пострадали, сообщил во вторник телеканал CNN

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Взрыв произошел возле города Марави на острове Минаданао, при этом автомобиля с президентом в момент взрыва в автоколонне не было. 

"Мы заверяем отважных мужчин и женщин, которые рисковали жизнью по своему долгу и ради страны, что верховный главнокомандующий никогда не забудет о них в трудное время", - сказал представитель президента. 

Предполагают, что за взрывом могут стоять боевики исламистской группировки "Мауте". Группа была связана с взрывами в родном городе Дутерте в Давао в сентябре, тогда погибли 14 человек.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв президент Филиппины
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