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На президентских выборах Франции на 17.00 явка составила 65,3%

7 мая в 19:29

Это меньше, чем на прошлых выборах. 

выборы Франция
Французы неохотно идут на выборы
Во втором туре президентских выборов во Франции явка избирателей по состоянию на 17:00 составила 65,30%, сообщило министерство внутренних дел Франции в своем Twitter. 

Явка зарегистрированных избирателей во втором туре по состоянию на 17:00 в 2012 году составила 71,96%, а в 2007 году еще больше - 75,11%.

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Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции"

По материалам: ZN.UA
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