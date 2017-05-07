На президентских выборах Франции на 17.00 явка составила 65,3%

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Это меньше, чем на прошлых выборах.

Французы неохотно идут на выборы

Во втором туре президентских выборов во Франции явка избирателей по состоянию на 17:00 составила 65,30%, сообщило министерство внутренних дел Франции в своем Twitter.

Явка зарегистрированных избирателей во втором туре по состоянию на 17:00 в 2012 году составила 71,96%, а в 2007 году еще больше - 75,11%.

Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции"