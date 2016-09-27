На предвыборных дебатах в США победила Клинтон – опрос CNN

Клинтон поддержали вдвое больше голосовавших телезрителей, чем Трампа.
Результаты опроса Клинтон опубликовала у себя в Twitter.
В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали всего 27%.
Дебаты, как сообщалось, проходили в университете Хофстра (штат Нью-Йорк) и транслировались на американских телеканалах.
#DebateNight pic.twitter.com/x4oTfkIlHS— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 27 вересня 2016 р.
Клинтон перед первыми президентскими дебатами опережала по популярности своего конкурента Трампа на 2%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC и газетой Washington Post. Результаты опроса были опубликованы 25 сентября. Они, что если бы пришлось выбирать из двух кандидатов, 46% опрошенных проголосовали бы за Клинтон и 44% — за Трампа.
В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.ZN.UA