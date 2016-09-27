На предвыборных дебатах в США победила Клинтон – опрос CNN

Клинтон поддержали вдвое больше голосовавших телезрителей, чем Трампа.

Клинтон понравилась телезрителям больше, чем Трамп Bloomberg

По результатам зрительского опроса на телеканале CNN на первых теледебатах в рамках проходящей в США президентской предвыборной гонки победила кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

Результаты опроса Клинтон опубликовала у себя в Twitter.

В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали всего 27%.

Дебаты, как сообщалось, проходили в университете Хофстра (штат Нью-Йорк) и транслировались на американских телеканалах.

Клинтон перед первыми президентскими дебатами опережала по популярности своего конкурента Трампа на 2%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC и газетой Washington Post. Результаты опроса были опубликованы 25 сентября. Они, что если бы пришлось выбирать из двух кандидатов, 46% опрошенных проголосовали бы за Клинтон и 44% — за Трампа.

В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.