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На побережье Филиппин надвигается супертайфун "Нок-Тен"

25 декабря в 14:36

Власти страны принимают меры по эвакуации людей из опасных регионов страны.

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Жителей опасных прибрежных районов Филиппин эвакуируют
twitter.com/davidyusantos
К восточному побережью Филиппин приближается супертайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина". Скорость ветра достигает  185 км в час, сообщает ВВС.

Вице-губернатор провинции Катандуанес приказал полностью эвакуировать население, хотя многие жители не хотят покидать свои дома в день католического Рождества.

По данным специалистов, супертайфун может зацепить густонаселенные районы страны, а также столицу Филиппин Манилу. Кроме того на побережье сохраняется риск штормовых волн высотой до двух метров.

Метеорологи отмечают, что "Нок-Тен" может слегка ослабеть перед тем, как достигнет побережья.

Власти Манилы уже приказали убрать все рекламные щиты с улиц города, опасаясь, что их может снести ветром и покалечить людей.

В 2013 году тайфун "Хаян" забрал более семи тысяч жизней филиппинцев.

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Как сообщалось ранее, в начале октября на Южную Корею обрушился тайфун "Чаба". Погибли семь человек, в том числе пожарный, который принимал участие в спасательных работах в городе Ульсан и был унесен водным потоком. Еще трое людей считались пропавшими без вести.

Ранее мощный тайфун "Малакас" обрушился на юго-западе Японии. Сильный дождь вызвал наводнения в стране, из-за чего было отменено около 100 авиарейсов.

По материалам: BBC Україна
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Тэги Филиппины побережье тайфун эвакуация
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