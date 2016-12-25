На побережье Филиппин надвигается супертайфун "Нок-Тен"

Власти страны принимают меры по эвакуации людей из опасных регионов страны.
Вице-губернатор провинции Катандуанес приказал полностью эвакуировать население, хотя многие жители не хотят покидать свои дома в день католического Рождества.
По данным специалистов, супертайфун может зацепить густонаселенные районы страны, а также столицу Филиппин Манилу. Кроме того на побережье сохраняется риск штормовых волн высотой до двух метров.
Метеорологи отмечают, что "Нок-Тен" может слегка ослабеть перед тем, как достигнет побережья.
Власти Манилы уже приказали убрать все рекламные щиты с улиц города, опасаясь, что их может снести ветром и покалечить людей.
В 2013 году тайфун "Хаян" забрал более семи тысяч жизней филиппинцев.
Как сообщалось ранее, в начале октября на Южную Корею обрушился тайфун "Чаба". Погибли семь человек, в том числе пожарный, который принимал участие в спасательных работах в городе Ульсан и был унесен водным потоком. Еще трое людей считались пропавшими без вести.
Ранее мощный тайфун "Малакас" обрушился на юго-западе Японии. Сильный дождь вызвал наводнения в стране, из-за чего было отменено около 100 авиарейсов.BBC Україна