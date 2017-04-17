На Пасху боевики 22 раза обстреляли силы ВСУ

Двое украинских военных были ранены.

Террористы за сутки ранили двоих украинских военных. vk.com/strelkov_info

Пророссийские террористы продолжали обстрелы позиций армии Украины даже в

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Приморском направлении боевики стреляли по украинским морским пехотинцам неподалеку Павлополя из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Гнутово враг стрелял из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-мм минометы и противотанковые гранатометы. В Широкино и Лебединском пророссийские боевики устроили обстрелы из стрелкового оружия.

На Донецком направлении позиции сил АТО в районе Авдеевки противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам возле населенного пункта Зайцево враг стрелял по позициям украинских сил из вооружения БМП и гранатометов. По защитникам Шахты "Бутовка" противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитниках Мироновского – из автоматических гранатометов.

На Луганском направлении, по позициям возле Катериновки противник применил минометы калибра 120 мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки враг обстреливал из стрелкового оружия.

Ранее штаб сообщил о стабилизации ситуации в зоне АТО. Боевики на протяжении вчерашнего дня устраивали обстрелы. Но вукраинские бойцы придерживаются режима тишины и вогоньу ответ не открывали.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.