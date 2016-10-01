На молдавско-украинской границе за поборы задержали 28 таможенников

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Таможенников задержали за то, что они обложили данью перевозчиков сельхозпродукции из Украины.

В Молдове задержали 28 таможенников

В Молдове сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционной прокуратуры 30 сентября провели обыски на двух КПП молдавско-украинской границы. Задержаны 28 таможенников , включая руководителя Таможенного бюро города Бендеры. Задержанные таможенники работали на КПП "Паланка" и "Тудора". Они подозреваются в незаконном взимании денежных средств с владельцев автотранспортных средств, перевозивших сельхозпродукцию из Украины, сообщает Укринформ со ссылкой на Национальное бюро по борьбе с коррупцией Молдовы.

"Согласно материалам предварительного следствия, таможенники, включая начальников смен, незаконно взимали денежные средства с перевозчиков сельхозпродукции из Украины. В обмен на денежное вознаграждение таможенники не проводили досмотр автомобилей и проверка сопроводительных документов", - сообщили в антикоррупциом центре.

Во время обысков на КПП "Паланка" в офисе начальника смены была обнаружена крупная сумма денег в разной валюте. Задержанных таможенников отправили в изолятор временного содержания.

Как сообщалось, в Украине Государственная фискальная служба в начале сентября ввела в работу так называемую "черную сотню" - мобильные группы, которые организованы для борьбы с коррупцией и контрабандой на таможне.