На молдавско-украинской границе за поборы задержали 28 таможенников

Таможенников задержали за то, что они обложили данью перевозчиков сельхозпродукции из Украины.
"Согласно материалам предварительного следствия, таможенники, включая начальников смен, незаконно взимали денежные средства с перевозчиков сельхозпродукции из Украины. В обмен на денежное вознаграждение таможенники не проводили досмотр автомобилей и проверка сопроводительных документов", - сообщили в антикоррупциом центре.
Во время обысков на КПП "Паланка" в офисе начальника смены была обнаружена крупная сумма денег в разной валюте. Задержанных таможенников отправили в изолятор временного содержания.
Как сообщалось, в Украине Государственная фискальная служба в начале сентября ввела в работу так называемую "черную сотню" - мобильные группы, которые организованы для борьбы с коррупцией и контрабандой на таможне.Укринформ