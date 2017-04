На митинге в честь 100 дней президентства Трампа были замечены российские флаги

В США во время митинга, посвященногов воздух подбросили ворох российских флагов. Инцидент зафиксировала телекамера одного из американских каналов, о нем на своей странице в Twitter написал журналист телеканала CNBC Стив Копак.

Мероприятие проводилось в субботу, 29 апреля, в штате Пенсильвания.

"Во время выступления Трампа кто-то подбросил в воздух перед камерой ворох российских флагов", - написал журналист.

Во время митинга президент США снова обрушился с критикой на американские СМИ, назвав их "лживыми", публикующими фейковые новости и "похожими на комиксы".

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW