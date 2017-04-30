На митинге в честь 100 дней президентства Трампа были замечены российские флаги

Момент, когда неизвестный подбрасывает в воздух охапку флагов, сняла одна из телекамер.
Мероприятие проводилось в субботу, 29 апреля, в штате Пенсильвания.
"Во время выступления Трампа кто-то подбросил в воздух перед камерой ворох российских флагов", - написал журналист.
Во время митинга президент США снова обрушился с критикой на американские СМИ, назвав их "лживыми", публикующими фейковые новости и "похожими на комиксы".
As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW— Steve Kopack (@SteveKopack) 30 квітня 2017 р.
Ранее в отчет Белого дома за 100 дней президентства Дональда Трампа среди главных достижений президента назвали изоляцию Сирии и России в ООН, посредством успеха в переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.
В отчете также отмечается ракетный удар по сирийской авиабазе, после того как режим Башара Асада применил химическое оружие, а также введение новых санкций против сирийского режима. Среди внешнеполитических успехов также упоминается изоляция Северной Кореи и введение новых санкций против Ирана.
В своем интервью к 100 дням президентства Трамп пожаловался на недостатки работы президентом США. По словам президента США, его жизнь до президентства была более простой. Политика раздражает постоянное присутствие охраны рядом и отсутствие личного пространства. Он также больше не может водить машину сам.ZN.UA