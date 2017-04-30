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На митинге в честь 100 дней президентства Трампа были замечены российские флаги

30 апреля в 10:45

Момент, когда неизвестный подбрасывает в воздух охапку флагов, сняла одна из телекамер. 

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Митингующие в поддержку Трампа "перепутали" флаги РФ и США
Gage Skidmore / Flickr
В США во время митинга, посвященного первым 100 дням президентства Дональда Трампа, в воздух подбросили ворох российских флагов. Инцидент зафиксировала телекамера одного из американских каналов, о нем на своей странице в Twitter написал журналист телеканала CNBC Стив Копак.

Мероприятие проводилось в субботу, 29 апреля, в штате Пенсильвания.

"Во время выступления Трампа кто-то подбросил в воздух перед камерой ворох российских флагов", - написал журналист.

Во время митинга президент США снова обрушился с критикой на американские СМИ, назвав их "лживыми", публикующими фейковые новости и "похожими на комиксы".

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Ранее в отчет Белого дома за 100 дней президентства Дональда Трампа  среди главных достижений президента назвали изоляцию Сирии и России в ООН, посредством успеха в переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.

В отчете также отмечается ракетный удар по сирийской авиабазе, после того как режим Башара Асада применил химическое оружие, а также введение новых санкций против сирийского режима. Среди внешнеполитических успехов также упоминается изоляция Северной Кореи и введение новых санкций против Ирана.

В своем интервью к 100 дням президентства Трамп пожаловался на недостатки работы президентом США. По словам президента США, его жизнь до президентства была более простой. Политика раздражает постоянное присутствие охраны рядом и отсутствие личного пространства. Он также больше не может водить машину сам.

По материалам: ZN.UA
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