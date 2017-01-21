На марши против Трампа вышли тысячи женщин

Причиной демонстраций стали сексистские высказывания президента США.
Причиной недовольства демонстрантов стали ранние неуважительные высказывания Трампа о женщинах. Протестующие заявили, надеются послать президенту сигнал единства против его женоненавистнических и антимигрантских заявлений.
К акции в Вашингтоне присоединились в других городах страны и странах мира. В частности, в Европе прошли марши в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме, которые собрали по несколько тысяч участников.
Также три тысячи демонстрантов собрались на акцию против Трампа в австралийском Сиднее, пять тысяч - в Мельбурне. В Новой Зеландии марши собрали несколько тысяч участников.
Избранный президент США Дональд Трамп официально принял президентскую присягу. С этого дня, пятницы, 20 января, отсчитывается первый срок его полномочий.Deutsche Welle (Українська редакція)