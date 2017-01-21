На марши против Трампа вышли тысячи женщин

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Причиной демонстраций стали сексистские высказывания президента США.

Женщины митингуют против Трампа

В Вашингтоне тысячи женщин вышли на марш протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации. Ожидается, что в акции примет участие 250 тысяч человек.

Причиной недовольства демонстрантов стали ранние неуважительные высказывания Трампа о женщинах. Протестующие заявили, надеются послать президенту сигнал единства против его женоненавистнических и антимигрантских заявлений.

К акции в Вашингтоне присоединились в других городах страны и странах мира. В частности, в Европе прошли марши в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме, которые собрали по несколько тысяч участников.

Также три тысячи демонстрантов собрались на акцию против Трампа в австралийском Сиднее, пять тысяч - в Мельбурне. В Новой Зеландии марши собрали несколько тысяч участников.

Избранный президент США Дональд Трамп официально принял президентскую присягу. С этого дня, пятницы, 20 января, отсчитывается первый срок его полномочий.