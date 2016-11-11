На Марше независимости в Варшаве сожгли украинский флаг

В мероприятиях ко Дню Независимости Польши приняло участие около 100 тыс. человек.
Неизвестные сожгли украинский флаг во время Марша независимости, который проходил в канун 98-й годовщины независимости страны.
"Псевдоболельщики на моих глазах сожгли флаг Украины, сопровождая это националистическими лозунгами", - сообщил корреспондент Gazeta.pl.
Позже националисты сожгли также логотип Facebook, заявив о том, что Польша против мировых корпораций.
День независимости традиционно собирают представителей крайних правых и левых радикальных взглядов, что иногда заканчивается стычками и взаимными оскорблениями.
Всего в мероприятиях, приуроченных ко Дню Независимости, в Варшаве приняло участие порядка 100 тысяч человек.
Как сообщалось, большинство украинцев тепло относятся к Польше и Беларуси и негативно к Российской Федерации, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".