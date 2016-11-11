На Марше независимости в Варшаве сожгли украинский флаг

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В мероприятиях ко Дню Независимости Польши приняло участие около 100 тыс. человек.

В Марше независимости взяло участие 100 тыс. человек

Неизвестные сожгли украинский флаг во время Марша независимости, который проходил в канун 98-й годовщины независимости страны.

"Псевдоболельщики на моих глазах сожгли флаг Украины, сопровождая это националистическими лозунгами", - сообщил корреспондент Gazeta.pl.

Позже националисты сожгли также логотип Facebook, заявив о том, что Польша против мировых корпораций.

День независимости традиционно собирают представителей крайних правых и левых радикальных взглядов, что иногда заканчивается стычками и взаимными оскорблениями.

Всего в мероприятиях, приуроченных ко Дню Независимости, в Варшаве приняло участие порядка 100 тысяч человек.

Как сообщалось, большинство украинцев тепло относятся к Польше и Беларуси и негативно к Российской Федерации, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".