На Мальте разбился самолет с чиновниками ЕС, есть погибшие - СМИ

СМИ сообщают, что все, кто был на борту погибли.

На Мальте разбился военный самолет, на борту которого могли быть европейские чиновники. The Times of Malta

Небольшой военныйSwearingen Metroliner принадлежал Люксембургу. Очевидцы рассказывают, что вскоре после взлета на Мальте он начал клониться в сторону и в конце концов упал неподалеку от взлетной полосы.

Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на издание The Times of Malta. Мальтийское издание сообщает, что на борту самолета было пять чиновников агентства Frontex, которое занимается охраной границ ЕС. Никто из них не выжил.

Издание сообщает, что представители агентства направлялись в Ливию. В городе Мисрата они собирались встретиться с представителями пограничной службы в рамках тренировочной программы ЕС. Брюссель пытается подготовить ливийских пограничников, чтобы они были способны сдержать мигрантов, которые пытаются попасть в Европу через Средиземное море.

Ранее европейская погранслужба Frontex констатировала прекращение массового притока беженцев по так называемому балканскому маршруту. Немецкое издание Die Welt писало, что Евросоюз опасается последствий закрытия балканского маршрута, ведь теперь поток мигрантов будет проходить в страны блока через Египет.