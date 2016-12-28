На ливийском побережье вблизи Триполи обнаружены 11 погибших иммигрантов – СМИ

Погибших обнаружила команда специалистов отделения ливийского Красного Полумесяца.

11 погибших нелегальных иммигрантов были найдены на побережье Ливии Medecines Sans Frontieres_Sea (Врачи без границ - море) Twitter

11 погибших нелегальных иммигрантов были найдены на побережье Ливии недалеко от столицы страны Триполи, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.

"Команда специалистов отделения ливийского Красного Полумесяца по Триполи обнаружила 11 тел мигрантов, которые вынесло волнами на берег у Триполи", - сказал один из волонтеров организации.

По данным ООН, в 2016 году более 5 тысяч иммигрантов и беженцев погибли в Средиземном море при попытках добраться до берегов Европы.

Напомним, в апреле Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.

В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Как говорится в статье в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе 2016 года внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тыс. чел., в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 г.

Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".