На ливийском побережье вблизи Триполи обнаружены 11 погибших иммигрантов – СМИ

Погибших обнаружила команда специалистов отделения ливийского Красного Полумесяца.
"Команда специалистов отделения ливийского Красного Полумесяца по Триполи обнаружила 11 тел мигрантов, которые вынесло волнами на берег у Триполи", - сказал один из волонтеров организации.
По данным ООН, в 2016 году более 5 тысяч иммигрантов и беженцев погибли в Средиземном море при попытках добраться до берегов Европы.
Напомним, в апреле Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.
В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
Как говорится в статье в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе 2016 года внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тыс. чел., в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 г.
Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс