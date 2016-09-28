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На Лазурном берегу Франции предотвратили несколько терактов

28 сентября в 03:37

Атаки планировались уже после трагедии в Ницце. 

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В Ницце предотвратили новые теракты
На Лазурном берегу Франции спецслужбы предотвратили несколько терактов, совершить которые экстремисты намеревались уже после трагедии в Ницце 14 июля.

"Существует несколько дел, которые были переданы отделу по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа", — цитирует издание Figaro прокурора Ниццы Жан-Мишель Претра.

.По его словам, планировавшиеся атаки касались "религиозных объектов, мест скопления людей, спортивных мероприятий, стадионов, школ".

Как отметил Претр, дела, переданные в прокуратуру Парижа, касаются "лиц, которые иногда начинали говорить достаточно четкие вещи о типе целей, даже о конкретной цели". Речь идет  о пяти предотвращенных терактах.

В связи с этой информацией на Лазурном берегу отменили ряд массовых спортивных мероприятий. Сейчас под вопросом проведения запланированный на 14 ноября легкоатлетический марафон "Ницца-Канны", регистрация участников которого приостановлена до 30 сентября.

Ожидается, что вечером в среду региональный телеканал France 3 покажет документальный фильм, посвященный трагическому событию в Ницце.

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Поздно вечером 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии на Английской набережной Ниццы грузовик въехал в толпу людей. Жертвами теракта в Ницце стали 86 человек. Более двухсот лиц получили ранения. Среди погибших есть гражданин Украины, еще один с ранениями попал в больницу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги теракт Франция жертвы экстремизм
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