На Кубе похоронили Фиделя Кастро

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Останки лидера кубинской революции захоронили возле мазолея кубинского революционера Хосе Марти.

Фиделя Кастро похоронили в его родном городе Сантьяго

Прахзахоронили на Кубе через девять дней после его смерти. Погребение состоялось в воскресенье, 4 декабря, на кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго, передает "Радио Свобода".

Останки Кастро захоронили недалеко от мавзолея кубинского поэта XIX века, революционера и борца за независимость Кубы Хосе Марти.

Траурную церемонию на площади Революции в Сантьяго возглавил брат Фиделя, руководитель Кубы Рауль Кастро. Прах лидера кубинской революции ранее доставили в родной город Кастро из Гаваны.

Напомним, что Фидель Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер 25 ноября на 91-м году жизни.

Подробнее о Фиделе Кастро читайте в материале Олексы Пидлуцкого "Фидель Кастро: последняя надежда коммунизма" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".