На Кубе похоронили Фиделя Кастро

Останки лидера кубинской революции захоронили возле мазолея кубинского революционера Хосе Марти.
Останки Кастро захоронили недалеко от мавзолея кубинского поэта XIX века, революционера и борца за независимость Кубы Хосе Марти.
Траурную церемонию на площади Революции в Сантьяго возглавил брат Фиделя, руководитель Кубы Рауль Кастро. Прах лидера кубинской революции ранее доставили в родной город Кастро из Гаваны.
Напомним, что Фидель Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер 25 ноября на 91-м году жизни.
Подробнее о Фиделе Кастро читайте в материале Олексы Пидлуцкого "Фидель Кастро: последняя надежда коммунизма" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Радио Свобода