На Красной площади в Москве задержали активиста, просившего убежища в Украине

На этот раз на нем не было маски Путина.

Рословцев снова задержан за "незаконный пикет" на Красной площади Радио Свобода

В центре Москвы задержан российский активист Роман Рословцев, который шел с плакатом "Не боюсь 212.1".

Активиста задержали сразу после того, как он вышел на Красную площадь, передает "Радио Свобода".

Рословцева неоднократно задерживали во время его акций против статьи 212.1 Уголовного кодекса России. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы за "неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий". Ранее по этой статье к двум с половиной годам колонии был приговорен Ильдар Дадин.

В этот раз на Рословцеве не было маски президента РФ Владимира Путина, которую он обычно одевал в своих предыдущих акциях. Активист пояснил, что маску Путина он решил не надевать потому, что многие говорили, что в ней он лишь "пиарит" российского президента.

В конце лета Рословцев на время уехал в Украину. В Госпогранслужбе сообщили, что при пересечении границы он обратился за политическим убежищем. Сам Рословцев, однако, утверждает, что официально запрос пока подан не был.

Из Украины он решил все же вернуться в РФ потому, что "не смог бы занимать тем, чем планировал - пойти служить в украинскую армию на Восток Украины, и таким образом, по словам Рословцева, бороться с антиконституционным строем, который сложился в РФ". В армию Украины его не взяли по состоянию здоровья. Поэтому он решил вернуться к своему традиционному способу борьбы с путинским режимом.