На Карибах бушует ураган "Отто"

Стихия унесла жизни трех человек, еще четыре тысячи эвакуированы.

Ураганов, подобных "Отто", в регионе не было с 1851 года regnum.ru

"Отто", разгулявшийся в Карибском море и у берегов Мексиканского залива, сегодня классифицирован как ураган, сообщает американский Центр ураганов.

По данным специалистов центра, ураган движется на запад, и к четвергу достигнет границы Коста-Рики и Никарагуа, сообщает The New York Times.

"Отто" стал причиной проливных дождей в Панаме, которые спровоцировали оползень. По данным спасателей, жертвами урагана стали 3 человека.

Директор гражданской обороны Панамы Хосе Дондерис рассказал о том, что в оползень, который произошел рано утром 22 ноября, попали девять человек. Семерых пострадавших спасателям удалось спасти, еще двоих достали уже мертвыми. В столице страны также погиб ребенок – ураганным ветром свалило дерево, под которым в этот момент и находился погибший.

По мнению Дондериса, "страна столкнулась лицом к лицу с одной из худших метеорологических ситуаций". "Отто" стал самым сильным ураганом региона с 1851 года.

В стране уже отменили занятия в учебных заведениях и начали выпускать воду из водозаборников, наполняющих Панамский канал.

Коста-риканская Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщила об эвакуации четырех тысяч человек в связи с последствиями урагана. В регионе существует высокая угроза затопления – переполненные дождем реки, могут выйти из берегов.

По словам президента страны Луиса Гильермо Солиса, ураган может нанести большой урон кофейным плантациям и аграрному сектору Коста-Рики.

Скорость ветра "Отто" в ночь вторника составляла 75 миль в час (120 км/ч). Он перемещался на запад со скоростью 3 мили в час (6 км/ч). Центр урагана находился в 225 милях (360 км) к востоку от коста-риканского города Лимона.

Напомним, в августе 2016 года в наводнение в Луизиане разрушило дома местных жителей и унесло 11 жизней. А от наводнения в Македонии погибло 20 человек, в стране был объявлен траур.