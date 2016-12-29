На границе Армении и Азербайджана начался бой

Погибли трое военнослужащих ВС Армении.
На участке границы между Арменией и Азербайджаном сегодня утром, 29 декабря, начался бой между вооруженными силами двух стран, сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.
В результат столкновения погибли трое военнослужащих Армении - двое солдат срочной службы и один офицер, передает NEWS.am.
В Минобороны Армении заявили, что диверсия была совершена ВС Азербайджана.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня.
Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в начале апреля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах по всей линии фронта.
В тот же день премьер Армении заявил о нанесении силами страны существенных потерь азербайджанской стороне.
Ранее сообщалось, что армянская сторона признает независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, если боевые действия продолжатся и перерастут в полномасштабную войну.News.am