Погибли трое военнослужащих ВС Армении.

На границе Армении и Азербайджана начался бой между вооруженными силами двух стран Википедия

На участке границы между Арменией и Азербайджаном сегодня утром, 29 декабря, начался бой между вооруженными силами двух стран, сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В результат столкновения погибли трое военнослужащих Армении - двое солдат срочной службы и один офицер, передает NEWS.am.

В Минобороны Армении заявили, что диверсия была совершена ВС Азербайджана.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в начале апреля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах по всей линии фронта.

В тот же день премьер Армении заявил о нанесении силами страны существенных потерь азербайджанской стороне.

Ранее сообщалось, что армянская сторона признает независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, если боевые действия продолжатся и перерастут в полномасштабную войну.