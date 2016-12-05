На Гавайях выпало рекордное количество снега

Снег на тропическом острове выпадал и раньше, но в основном в горах.
Самые мощные осадки пришлись на районы вокруг двух самых высоких вершин острова - вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. Обе горы превышают четыре километра в высоту, и их склоны облюбованы любителями горных лыж и сноуборда, однако инфраструктура у их подножия почти не приспособлена для таких погодных условий. При практически нулевой видимости местных жителей просят не покидать дома, сообщает "Русская служба ВВС".
Согласно прогнозам, снегопад продолжится. В других районах острова идут проливные дожди.
Ране сообщалось, что снегопады прошли в Саудовской Аравии, где снег – также большая редкость.Русская служба Би-би-си