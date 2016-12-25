На Филиппины обрушился мощный тайфун

Жители восточной провинции Катандуанес остались без электричества.

Тайфун "Нок-Тен" является самым мощным тайфуном на Филиппинах с 1945 года twitter.com

Супертайфун "Нок-Тен" обрушился на восточныев воскресенье, 25 декабря.

Жители провинции Катандуанес остались без электричества. Наиболее сильные порывы ветра в зоне стихийного бедствия достигают 255 километров в час. Данных о пострадавших пока что нет.

Агентство Associated Press сообщает, что власти предлагают местным жителям жареного поросенка, чтобы они отказались от празднования Рождества дома и эвакуировались в убежища.

Supertyphoon #Nockten is the strongest typhoon on record (since 1945) to make landfall in the #Philippines this late in the calendar year. pic.twitter.com/jUzIUOg8hk — Philip Klotzbach (@philklotzbach) 25 грудня 2016 р.

Ранее сообщалось, что к восточному побережью Филиппин со скоростю 185 километров в час приближается тайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина".

Вице-губернатор провинции Катандуанес приказал полностью эвакуировать население, хотя многие жители не хотят покидать свои дома на Рождество.

По данным специалистов, супертайфун может зацепить густонаселенные районы страны, а также столицу Филиппин Манилу. Кроме того на побережье сохраняется риск штормовых волн высотой до двух метров.

В 2013 году тайфун "Хаян" забрал более семи тысяч жизней филиппинцев.