На Филиппины обрушился мощный тайфун

Супертайфун "Нок-Тен" обрушился на восточныев воскресенье, 25 декабря.

Жители провинции Катандуанес остались без электричества. Наиболее сильные порывы ветра в зоне стихийного бедствия достигают 255 километров в час. Данных о пострадавших пока что нет.

Агентство Associated Press сообщает, что власти предлагают местным жителям жареного поросенка, чтобы они отказались от празднования Рождества дома и эвакуировались в убежища.

Supertyphoon #Nockten is the strongest typhoon on record (since 1945) to make landfall in the #Philippines this late in the calendar year. pic.twitter.com/jUzIUOg8hk