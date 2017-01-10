На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,3

Эпицентр располагался в море Сулавеси на глубине 617 км.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине в 617 км

магнитудой 7,3 произошло во вторник, 10 января, на юге Филиппин, сообщили в Геологической службе США. Землетрясение зафиксировано в 6:13 по местному времени.

Эпицентр располагался в море Сулавеси на глубине 617 км, в 199 км от филиппинского региона Табиауан.

По данным филиппинских сейсмологов, землетрясение произошло слишком глубоко, чтобы привести к человеческим жертвам или разрушениям. Сообщений об угрозе возникновения цунами также не поступало.

Напомним, 24 ноября подземные толчки магнитудой 6,1 затронули северо-восточную часть Японии, их ощутили жители 17-ти префектур страны. 22 ноября в префектуре Фукусима были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Ранее, 21 ноября, в Фукусиме было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки спровоцировали серию цунами высотой до трех метров, энергетики проверили местные атомные станции на предмет повреждений.